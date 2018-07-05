Стало известно, почему Равшан Ирматов покидает чемпионат мира по футболу

Судейский комитет ФИФА не включил узбекского арбитра Равшана Ирматова в список рефери, которые продолжат работу на чемпионате мира по футболу в России.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Пресс-служба Футбольной ассоциации Узбекистана в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан объяснила причину прекращения работы узбекской бригады на мундиале в России.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Вне игры: Равшан Ирматов покидает ЧМ-2018 в России

Линейный арбитр Абдухамидулло Расулов из-за травмы не смог продолжить работу на ЧМ, а по правилам ФИФА менять одного из судей в бригаде запрещено. В связи с этим был принято решение не включать в основную группу судей команду Ирматова.

При этом ФИФА высоко оценила уровень судейства узбекского рефери, именно поэтому ему доверили сложные и ответственные матчи группового этапа. Несмотря на сложные поединки с большим количеством нарушений (Хорватия — Аргентина и Испания — Марокко), Ирматов не показал ни одной красной карточки и полностью контролировал ход обеих встреч.