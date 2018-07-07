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Футбол. ЧМ-2018. Матч Бразилия - Бельгия

Бразилия проиграла в четвертьфинале ЧМ-2018 сборной Бельгии

© Sputnik / Владимир Астапкович
Новости ЧМ-2018
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Сборная Бельгии обыграла пятикратных чемпионов мира и вышла в полуфинал чемпионата мира в России. Матч завершился со счетом 2:1 в бользу европейцев.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Бразилия уступила в 1/4 чемпионата мира по футболу команде Бельгии со счетом 2:1. Таким образом в первом полуфинале мундиаля встретятся две европейские команды. Ранее сборная Франции обыграла уругвайцев со счетом 2:0.

Матч проходил на стадионе "Казань арена". Оба мяча в ворота пятикратных чемпионов мира были забиты в первой половине встречи. На несчастливой для бразильцев тринадцатой минуте встречи после подачи углового мяч в собственные ворота срезал Фернандиньо, затем Кевин де Брёйне удвоил преимущество сборной Бельгии после эффектного удара в дальний угол.

Олег Дмитриев
© Sputnik /
Дмитриев о расстановке сил в четвертьфиналах ЧМ-2018
Один мяч бразильцы смогли отыграть лишь в концовке матча - отличился Ренато Аугусто, но несмотря на прессинг и ряд голевых моментов спасти игру латиноамериканцы так и не смогли.

Таким образом в первом полуфинале встретятся команды Бельгии и Франции.

В субботу состоятся оставшиеся четвертьфинальные поединки. За путевку в полуфинал сразятся Швеция и Англия, а также сборная России и сборная Хорватии.

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Теги:
Футбол, Бельгия, Футболист



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