UzAirways доставит британских болельщиков на четвертьфинал ЧМ со Швецией

"Узбекские авиалинии" получили заказ на чартерный рейс по маршруту Лондон — Самара — Лондон.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" перевезет 240 болельщиков на матч сборной Англии в 1/4 финала с командой Швеции, который состоится в Самаре 7 июля.

Выполнение рейса из Лондона в Самару и обратно запланировано на самолете Boeing 767, пишет пресс-служба авиаперевозчика

Также 6 июля НАК выполнила чартерный рейс по маршруту Сочи-Казань для перевозки болельщиков на игру между сборными Франции и Уругвая.

Кроме того, 2 июля "Узбекистон хаво йуллари" успешно выполнила чартерный рейс по маршруту Внуково — Мехико по заказу администрации сборной команды Мексики по футболу. Из Москвы в Мехико на самолете Boeing 787 Dreamliner вернулись 230 болельщиков.