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Британские болельщики

UzAirways доставит британских болельщиков на четвертьфинал ЧМ со Швецией

© Sputnik / Максим Блинов
Новости ЧМ-2018
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"Узбекские авиалинии" получили заказ на чартерный рейс по маршруту Лондон — Самара — Лондон.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" перевезет 240 болельщиков на матч сборной Англии в 1/4 финала с командой Швеции, который состоится в Самаре 7 июля.

Национальная авиакомпания Узбекистон хаво йуллари 30 июня 2018 года успешно выполнила чартерный рейс по маршруту Внуково – Мехико по заказу администрации сборной команды Мексики по футболу
© НАК Узбекистана
"Узбекистон хаво йуллари" перевезла болельщиков сборной Мексики в Мехико
Выполнение рейса из Лондона в Самару и обратно запланировано на самолете Boeing 767, пишет пресс-служба авиаперевозчика.

Также 6 июля НАК выполнила чартерный рейс по маршруту Сочи-Казань для перевозки болельщиков на игру между сборными Франции и Уругвая.

Кроме того, 2 июля "Узбекистон хаво йуллари" успешно выполнила чартерный рейс по маршруту Внуково — Мехико по заказу администрации сборной команды Мексики по футболу. Из Москвы в Мехико на самолете Boeing 787 Dreamliner вернулись 230 болельщиков.

Теги:
футбол, Узбекистон хаво йуллари, Швеция, Самара, Лондон, Великобритания



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