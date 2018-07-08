Сборная России не пробилась в полуфинал чемпионата мира

Основное время матча сборных России и Хорватии завершилось вничью — 1:1. Дополнительное время также не выявило победителя — 2:2. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались хорваты.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В четвертьфинале чемпионата мира по футболу сборная России уступила сборной Хорватии со счетом 4:3.

Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. Счет эффектным ударом в "девятку" открыл Денис Черышев, однако хорваты смогли довольно быстро отыграться — после провала в обороне у хозяев поля Андрей Кармарич забил головой из пределов вратарской.

Второй тайм прошел на встречных курсах, и та, и другая команда имела шансы забить, но у хорватов моменты были острее. В одном из эпизодов мяч попал в штангу ворот Игоря Акинфеева.

© Sputnik / Александр Вильф Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия

В начале первого дополнительного тайма сборная Хорватии реализовала свой шанс во время подачи углового. Прострел замкнул Домагой Вида. За пять минут до истечения второго дополнительного тайма Марио Фернандес сравнял счет после навеса со штрафного, подарив России надежду на выход в полуфинал.

Все решилось в серии пенальти. По одному удару взяли голкиперы, но Фернандес, автор спасительного гола, пробил мимо ворот Субашича. Итог матча — 4:3.

Теперь команде Хорватии предстоит игра в полуфинале против сборной Англии, которая уверенно обыграла шведов со счетом 2:0.