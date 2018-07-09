Футбол жив: как россияне болели за своих и гордились вопреки поражению

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik, Антон Курилкин. Давно завершились четвертьфинальные футбольные баталии, страна отошла после напряженного матча с хорватами и досадного поражения, разобраны все ошибки тренерского штаба и промахи отдельных игроков, но осталось только одно — чувство благодарности болельщиков за борьбу и за те яркие моменты, которые подарила сборная России многомиллионной армии фанатов.
О решающем поединке хозяев турнира и о том, за что сборную хвалили даже после поражения, — в репортаже корреспондента Sputnik Узбекистан.
На разогреве не догонят
Фан-зона на Воробьевых горах в дни чемпионата стала местом притяжения для десятков тысяч людей, которые в обычной жизни порой совсем далеки от футбола. В субботний вечер эта площадка, расположенная между учебными корпусами и общежитиями МГУ имени М.В. Ломоносова и стадионом "Лужники", была заполнена до отказа.
Здесь с раннего утра и до поздней ночи играет музыка, рекой льются пиво и безалкогольные напитки, а на время матчей вся площадка превращается в один большой комок человеческой энергии.
В исторический для сборной России день понаблюдать за игрой команды Черчесова против хорватов болельщики приехали за несколько часов до трансляции, так что уже за 50 минут до матча полиция и сотрудники Росгвардии никого не пускали внутрь.
Впрочем, скучать пришедшим сильно заранее в это время внутри не пришлось – со сцены толпу заводили ведущие и приглашенные звезды – например, Лена Катина, бывшая солистка группы "Тату". Она исполняла и ставшие легендарными хиты в прошлом культового дуэта, и собственные песни. Знаменитую композицию "Нас не догонят" Катина исполнила дважды – на русском и на английском.
Поддержать хозяев турнира в этот день пришли не только российские болельщики, в группе поддержки было много представителей братских нардов. Так, рядом с главной сценой можно было заметить несколько фанатов с национальными флагами Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана.
МакSим и первый гол
За несколько минут до матча фан-зона "зарядила" песню российской певицы МакSим – "Знаешь ли ты". Почему российским фанатам полюбилась именно эта композиция о несчастной любви, слабо сочетающаяся с футболом, до сих пор никто не знает, но традиция живет и не думает умирать.
И вот на огромных плазменных экранах появляются лица футболистов. Капитаны команд, Лука Модрич и Игорь Акинфеев, напряжены и сосредоточены.
Во время исполнения государственного гимна Российской Федерации рев десятков тысяч людей заглушает мощные динамики.
Но долго радоваться не приходится – на 39-й минуте встречи Крамарич восстанавливает равновесие, забив какой-то неимоверно легкий гол, и по фан-зоне прокатывается вздох разочарования.
Нервную остановку в перерыве смягчает диджей, заводящий толпу зажигательными ремиксами известных песен, а фанаты переводят дух: танцуют, обнимаются и делают селфи на память.
Второй тайм и 14 минут стресса
Второй тайм заставляет многих нервничать – сборная Хорватии в первую половину плотно наседала на ворота россиян. Однако гола не случилось.
Уже в дополнительное время, на 101-й минуте матча, в ворота России мяч забивает Домагой Вида. У многих в фан-зоне после этого заметно упало настроение, у кого-то блеснули слезы.
Но никто и не думал прекращать болеть – игра стала еще жестче, бразильский судья не жалел желтых карточек, и все до конца решили быть со сборной России, которая и так уже показала невероятный и неожиданный результат.
На 115-й минуте этого бесконечно долгого матча происходит чудо – Марио Фернандес после подачи Алана Дзагоева вколачивает матч в ворота сборной Хорватии. Именно в этот момент многие срывают голос – радость и ликование болельщиков было не передать. На лица вновь возвращаются улыбки, а в сердца – надежда.
Десятки тысяч глаз неотрывно следят за мониторами – начинается серия пенальти. Напряжение вырастает настолько, что даже забитым голам и пропущенным мячам фанаты радуются не очень сильно – все ждут исхода.
Россия проиграла свой первый четвертьфинал на мировом чемпионате, причем не с разгромным счетом и даже не в основное время, а лишь в серии пенальти, до последнего имея шансы пробиться в следующий раунд турнира.
Мало верившие в успех национальной сборной до начала турнира, многие болельщики за эти несколько недель буквально заразились футболом. Даже после обидного, именно обидного, а не закономерного, поражения российских футболистов люди, покидая фан-зону и стадион, не ругали сборную, а говорили ей спасибо. Спасибо за то, что они дошли до четвертьфинала, за то, что показали яркую игру, доказав самим себе и преданным болельщикам — футбол в России жив.