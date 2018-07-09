Футбол жив: как россияне болели за своих и гордились вопреки поражению

Сборная России в четвертьфинальном матче уступила команде Хорватии в серии пенальти со счетом 3:4, но болельщики по достоинству оценили старания национальной команды и поблагодарили футболистов за яркую игру и борьбу до последней секунды матча.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik, Антон Курилкин. Давно завершились четвертьфинальные футбольные баталии, страна отошла после напряженного матча с хорватами и досадного поражения, разобраны все ошибки тренерского штаба и промахи отдельных игроков, но осталось только одно — чувство благодарности болельщиков за борьбу и за те яркие моменты, которые подарила сборная России многомиллионной армии фанатов.

О решающем поединке хозяев турнира и о том, за что сборную хвалили даже после поражения, — в репортаже корреспондента Sputnik Узбекистан.

На разогреве не догонят

Фан-зона на Воробьевых горах в дни чемпионата стала местом притяжения для десятков тысяч людей, которые в обычной жизни порой совсем далеки от футбола. В субботний вечер эта площадка, расположенная между учебными корпусами и общежитиями МГУ имени М.В. Ломоносова и стадионом "Лужники", была заполнена до отказа.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Болельщики во время просмотра трансляции матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии на Воробьевых горах в Москве.

Здесь с раннего утра и до поздней ночи играет музыка, рекой льются пиво и безалкогольные напитки, а на время матчей вся площадка превращается в один большой комок человеческой энергии.

В исторический для сборной России день понаблюдать за игрой команды Черчесова против хорватов болельщики приехали за несколько часов до трансляции, так что уже за 50 минут до матча полиция и сотрудники Росгвардии никого не пускали внутрь.

Впрочем, скучать пришедшим сильно заранее в это время внутри не пришлось – со сцены толпу заводили ведущие и приглашенные звезды – например, Лена Катина, бывшая солистка группы "Тату". Она исполняла и ставшие легендарными хиты в прошлом культового дуэта, и собственные песни. Знаменитую композицию "Нас не догонят" Катина исполнила дважды – на русском и на английском.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Болельщики во время просмотра трансляции матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии на Воробьевых горах в Москве.

Поддержать хозяев турнира в этот день пришли не только российские болельщики, в группе поддержки было много представителей братских нардов. Так, рядом с главной сценой можно было заметить несколько фанатов с национальными флагами Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана.

МакSим и первый гол

За несколько минут до матча фан-зона "зарядила" песню российской певицы МакSим – "Знаешь ли ты". Почему российским фанатам полюбилась именно эта композиция о несчастной любви, слабо сочетающаяся с футболом, до сих пор никто не знает, но традиция живет и не думает умирать.

И вот на огромных плазменных экранах появляются лица футболистов. Капитаны команд, Лука Модрич и Игорь Акинфеев, напряжены и сосредоточены.

Во время исполнения государственного гимна Российской Федерации рев десятков тысяч людей заглушает мощные динамики.

© Sputnik / Илья Питалев Три ошибки Черчесова в матче Россия - Хорватия

Первые полчаса матча проходят в нервном ожидании – ни одна из команд не может прорвать оборону соперника, но на 31-й минуте Денис Черышев прорывается к воротам Даниела Субашича и дальним ударом отправляет мяч в "девятку" хорватских ворот. Счет открыт, фан-зона ликует несколько минут, люди обнимаются, облегченно выдыхают и возвращаются к футболу.

Но долго радоваться не приходится – на 39-й минуте встречи Крамарич восстанавливает равновесие, забив какой-то неимоверно легкий гол, и по фан-зоне прокатывается вздох разочарования.

Нервную остановку в перерыве смягчает диджей, заводящий толпу зажигательными ремиксами известных песен, а фанаты переводят дух: танцуют, обнимаются и делают селфи на память.

Второй тайм и 14 минут стресса

Второй тайм заставляет многих нервничать – сборная Хорватии в первую половину плотно наседала на ворота россиян. Однако гола не случилось.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Болельщики фан-зоне на Воробьевых горах во время просмотра трансляции матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.

Уже в дополнительное время, на 101-й минуте матча, в ворота России мяч забивает Домагой Вида. У многих в фан-зоне после этого заметно упало настроение, у кого-то блеснули слезы.

Но никто и не думал прекращать болеть – игра стала еще жестче, бразильский судья не жалел желтых карточек, и все до конца решили быть со сборной России, которая и так уже показала невероятный и неожиданный результат.

На 115-й минуте этого бесконечно долгого матча происходит чудо – Марио Фернандес после подачи Алана Дзагоева вколачивает матч в ворота сборной Хорватии. Именно в этот момент многие срывают голос – радость и ликование болельщиков было не передать. На лица вновь возвращаются улыбки, а в сердца – надежда.

Десятки тысяч глаз неотрывно следят за мониторами – начинается серия пенальти. Напряжение вырастает настолько, что даже забитым голам и пропущенным мячам фанаты радуются не очень сильно – все ждут исхода.

© Sputnik / Нина Зотина Сборная России не пробилась в полуфинал чемпионата мира

Серия пенальти оказалась удачнее для черно-красных – удар Федора Смолова отразил травмированный хорватский вратарь Даниел Субашич, а герой матча Марио Фернандес перечеркнул свои же старания, отправив мяч мимо ворот. Проигрышную ситуацию почти спас Игорь Акинфеев, но свой гол Модрич все-таки забил.

Россия проиграла свой первый четвертьфинал на мировом чемпионате, причем не с разгромным счетом и даже не в основное время, а лишь в серии пенальти, до последнего имея шансы пробиться в следующий раунд турнира.

Мало верившие в успех национальной сборной до начала турнира, многие болельщики за эти несколько недель буквально заразились футболом. Даже после обидного, именно обидного, а не закономерного, поражения российских футболистов люди, покидая фан-зону и стадион, не ругали сборную, а говорили ей спасибо. Спасибо за то, что они дошли до четвертьфинала, за то, что показали яркую игру, доказав самим себе и преданным болельщикам — футбол в России жив.

© Sputnik / Алексей Филиппов Россия на ЧМ-2018: усы Черчесова, нога Акинфеева и Фёдорово горе 19

Отношение к сборной не улетучилось сразу после матча. На другой день на встрече с игроками в той же фан-зоне свободных мест не было. А игроков, отдавших все силы на поле сочинского стадиона, встречали как героев. Наверное, в этом и есть главный успех российского чемпионата мира, который позволил полюбить эту игру и поверить в национальную команду.