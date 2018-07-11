02:03 11 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы свое команды в полуфинале

Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ-2018

© Sputnik / Алексей Даничев
Новости ЧМ-2018
Получить короткую ссылку
22 0 0

Сборная франции поразила ворота соперника на 50-й минуте встречи, перейдя к оборонительной тактике. Бельгийцы реальных моментов сравнять счет практически не имели.

ТАШКЕНТ, 11 июл —Sputnik. Определился первый финалист чемпионата мира по футболу в России, им стала сборная Франции, обыгравшая команду Бельгии с минимальным преимуществом 1:0.

Игра получилась довольно вязкой, с изобилием единоборств и встречных контратак, в которых удачнее оказались подопечные Дешама. Французы открыли счет на пятидесятой минуте матча, после чего полностью контролировали игру, почти не давая бельгийцам возможности отыграться.

В главном матче турнира сборная Франции встретится с победителем пары Англия Хорватия. Второй полуфинал состоится вечером 11 июля.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Федор Смолов (Россия) после поражения в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.
Россия на ЧМ-2018: усы Черчесова, нога Акинфеева и Фёдорово горе
Ногу Игоря Акинфеева увековечили в золоте
Ногу Игоря Акинфеева увековечили в золоте
Как мигранту получить налоговый вычет с патента
Как мигранты могут получить налоговый вычет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054