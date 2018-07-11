Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ-2018

Сборная франции поразила ворота соперника на 50-й минуте встречи, перейдя к оборонительной тактике. Бельгийцы реальных моментов сравнять счет практически не имели.

ТАШКЕНТ, 11 июл —Sputnik. Определился первый финалист чемпионата мира по футболу в России, им стала сборная Франции, обыгравшая команду Бельгии с минимальным преимуществом 1:0.

Игра получилась довольно вязкой, с изобилием единоборств и встречных контратак, в которых удачнее оказались подопечные Дешама. Французы открыли счет на пятидесятой минуте матча, после чего полностью контролировали игру, почти не давая бельгийцам возможности отыграться.

В главном матче турнира сборная Франции встретится с победителем пары Англия Хорватия. Второй полуфинал состоится вечером 11 июля.