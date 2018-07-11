Премьер-министр Бельгии не встретил Трампа в аэропорту из-за ЧМ

Шарль Мишель во вторник улетел болеть за сборную страны в коммуну Брен-Ле-Конт в Валлонии.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Президента США Дональда Трампа в ходе визита в Бельгию встретила в аэропорту глава протокольной службы МИД вместо премьер-министра, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Даничев Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ-2018

Шарль Мишель накануне уехал болеть за сборную страны по футболу в валлонскую коммуну Брен-Ле-Конт, место проживания нападающего Эдена Азара.

Король Филипп и министр иностранных дел Дидье Рейндес на время чемпионата мира по футболу улетели в Санкт-Петербург.

Ранее Трамп прислал Шарлю Мишелю письмо с призывом увеличить расходы на оборону страны, а премьер-министр, в свою очередь, заявил, что остался "не очень впечатленным" этим посланием.

Минобороны Бельгии объявило тендер на переоснащение военно-воздушных сил королевства, власти стремятся заменить устаревший парк истребителей F-16.

На чемпионате мира в России сборная Бельгии во вторник проиграла Франции со счетом 1:0.

Благодаря этому сборная Франции стала первым финалистом мундиаля в этом году.

В среду на стадионе "Лужники" в Москве состоится матч Англия — Хорватия, затем Бельгия сразится с уступившей в этой игре командой за третье место.