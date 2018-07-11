Президент Франции с супругой приедет на финал ЧМ-2018 в Москву

Сборная страны обыграла Бельгию во вторник в Санкт-Петербурге со счетом 1:0.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон посетит финал чемпионата мира по футболу на стадионе "Лужники", сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Даничев Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ-2018

Матч пройдет в Москве 15 июля в 18:00, выйти на поле для решающей игры против французов сможет победитель предстоящего противостояния Англия — Хорватия, полуфинал назначен на среду.

Накануне Франция обыграла сборную Бельгии со счетом 1:0 на стадионе в Санкт-Петербурге.

Сборная пробилась в финал чемпионата мира по футболу в третий раз за свою историю.

В 1998 году она стала чемпионом, в 2006-м – уступила сборной Италии в серии послематчевых пенальти.

Всего команда Франции по футболу приняла участие в 14 чемпионатах мира, она занимает 9-е место в рейтинге ФИФА.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.