Сборная Хорватии впервые сыграет в финале ЧМ

Сборная Хорватии, выступавшая вновь в роли догоняющей, смогла не только сравнять счет, но и забить победный гол в ворота англичан в дополнительное время, победив со счетом 2:1.

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Обидчики сборной России — команда Хорватии — в третьем для себя матче с овертаймом сумели вырвать победу у англичан и впервые в истории пробиться в финал чемпионата мира по футболу.

Сборная Англии первой открыла счет уже на пятой минуте матча. Хорваты смогли отыграться лишь в середине второго тайма — отличился Иван Перишич, замкнувший навес партнера с фланга.

В дополнительное время шансы были и у той, и у другой команды, но в начале второго овертайма все тот же Перишич отдал головой пас на капитана хорватской сборной, которого не удержали английские защитники, и Марио Манджукич забил победный гол в ворота Пикфорда.

За кубок мира 15 июля на стадионе "Лужники" хорваты сразятся с командой Франции, которая с минимальным счетом обыграла бельгийцев. За бронзу мундиаля поспорят сборные Бельгии и Англии.