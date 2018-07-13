Путин намерен обсудить с Макроном 15 июля Сирию и Украину

Президент Франции вместе с супругой приедет на финал чемпионата мира по футболу в Москву.

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон намерены обсудить Украину, Сирию и Иран, сообщает РИА Новости.

Лидер Франции вместе с супругой приедут на финал чемпионата мира по футболу, который пройдет 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве.

В 18:00 французская сборная сыграет против Хорватии.

Во вторник Франция обыграла сборную Бельгии со счетом 1:0 на стадионе в Санкт-Петербурге.

Michel Euler / POOL / AFP Президент Франции с супругой приедет на финал ЧМ-2018 в Москву

Для французов этот финал – третий за всю историю.

В 1998 году команда стала чемпионом, в 2006-м в итоге уступила итальянцам в серии послематчевых пенальти.

Французская сборная занимает 9-е место в рейтинге ФИФА, всего она принимала участие в 14 чемпионатах мира.

Чемпионат мира по футболу подходит к концу. В этом году он впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.