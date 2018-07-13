20:20 13 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Путин намерен обсудить с Макроном 15 июля Сирию и Украину

© Sputnik / Сергей Гунеев
Новости ЧМ-2018
Получить короткую ссылку
44 0 0

Президент Франции вместе с супругой приедет на финал чемпионата мира по футболу в Москву.

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон намерены обсудить Украину, Сирию и Иран, сообщает РИА Новости.

Лидер Франции вместе с супругой приедут на финал чемпионата мира по футболу, который пройдет 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве.

В 18:00 французская сборная сыграет против Хорватии.

Во вторник Франция обыграла сборную Бельгии со счетом 1:0 на стадионе в Санкт-Петербурге.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижитт Макрон
Michel Euler / POOL / AFP
Президент Франции с супругой приедет на финал ЧМ-2018 в Москву
Для французов этот финал – третий за всю историю.

В 1998 году команда стала чемпионом, в 2006-м в итоге уступила итальянцам в серии послематчевых пенальти.

Французская сборная занимает 9-е место в рейтинге ФИФА, всего она принимала участие в 14 чемпионатах мира.

Чемпионат мира по футболу подходит к концу. В этом году он впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.

По теме

Сборная Хорватии впервые сыграет в финале ЧМ
Теги:
чемпионат мира по футболу, Эммануэль Макрон, Владимир Путин



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина под водой
    Роботизированная очистка

    Роботы будут очищать воду в новом бассейне Астаны, который открывается в ледовом дворце "Барыс Арена".

  • Женщина и девушка идут по одной из улиц Бишкека в аномально жаркий день. Архивное фото
    Высокий градус

    Глава Кыргызгидромета в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан объяснил, что означало его заявление о "температуре в +60 градусов на солнце".

  • Военнослужащие, архивное фото
    В игре

    Военнослужащие Таджикистана впервые примут участие в международных соревнованиях разведчиков АрМИ, которые пройдут в Новосибирской области.

  • Алла Пугачева. Архивное фото
    По совету Магомаева

    Алла Пугачева сделала необычное признание, связанное с Муслимом Магомаевым, которого народная артистка России считала своим кумиром.

  • Найденный тротил
    Эхо войны

    В общей сложности 60 килограммов взрывчатки найдено на заминированном во времена Великой Отечественной войны мосту в Оршанском районе Беларуси.

  • Здание парламента Абхазии
    Главный праздник

    Парламент Абхазии проголосовал за новое название главного государственного праздника республики.

  • Первый день летнего призыва 2018
    Освободили от призыва

    В Армении братьев и детей погибших военных не будут призывать в армию – такой порядок действовал с декабря 1991, но позже его отменили.

  • Болельщики празднуют победу сборной России
    "Нелегальная" трансляция

    Полиция четыре раза разгоняла из ресторанов Юрмалы болельщиков, которые смотрели трансляции чемпионата мира по футболу по российским каналам.

  • Копилка и деньги
    Дорогой папа

    Визит папы римского Франциска в Литву может обойтись республике почти в 1,75 миллиона евро – понтифика ждут в сентябре.

  • Ураганный ветер, образовавший торнадо. Архивное фото
    Унесенный ветром

    Ветром подбросило в воздух 14-летнего подростка - в Сети появились видеокадры смерча, образовавшегося недалеко от молдавской границы.

  • Юри Ратас, Свен Миксер и Юри Луйк на саммите НАТО в Брюсселе
    "Зловредная" Россия

    Кибератаки, терроризм и "зловредная активность" России нуждаются в едином и ясном ответе со стороны НАТО, заявил эстонский премьер.

  • Детский оздоровительный лагерь Бригантина в Крыму
    У самого Черного моря

    Группа югоосетинских школьников отправилась на отдых в Крым – все расходы взяли на себя фонд президента и Минобразования республики.

  • Мужчина под водой
    Роботизированная очистка

    Роботы будут очищать воду в новом бассейне Астаны, который открывается в ледовом дворце "Барыс Арена".

  • Женщина и девушка идут по одной из улиц Бишкека в аномально жаркий день. Архивное фото
    Высокий градус

    Глава Кыргызгидромета в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан объяснил, что означало его заявление о "температуре в +60 градусов на солнце".

  • Военнослужащие, архивное фото
    В игре

    Военнослужащие Таджикистана впервые примут участие в международных соревнованиях разведчиков АрМИ, которые пройдут в Новосибирской области.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Художник на пленэре в центре Самарканда, Узбекистан
Загадочная Азия: 10 лучших направлений по версии Lonely Planet
Матрёшки с портретами Путина и Трампа появились в Хельсинки
Запечатлели в матрешках: сувениры с Путиным и Трампом продают в Хельсинки
Узбекистан на АрМи-2018
Узбекские военные готовы покорить Армейские игры

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054