Путин намерен обсудить с Макроном 15 июля Сирию и Украину

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон намерены обсудить Украину, Сирию и Иран, сообщает РИА Новости.
Лидер Франции вместе с супругой приедут на финал чемпионата мира по футболу, который пройдет 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве.
В 18:00 французская сборная сыграет против Хорватии.
Во вторник Франция обыграла сборную Бельгии со счетом 1:0 на стадионе в Санкт-Петербурге.
В 1998 году команда стала чемпионом, в 2006-м в итоге уступила итальянцам в серии послематчевых пенальти.
Французская сборная занимает 9-е место в рейтинге ФИФА, всего она принимала участие в 14 чемпионатах мира.
Чемпионат мира по футболу подходит к концу. В этом году он впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.