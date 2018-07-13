Путин перед финальным матчем ЧМ встретится с главой МОК Томасом Бахом

Также президент России в субботу намерен посетить посвященный чемпионату гала-концерт в Большом театре.

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин перед финальным матчем чемпионата мира по футболу встретится с главой МОК, сообщает РИА Новости.

"Состоится беседа президента (Путина) с президентом Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом, а затем уже посещение стадиона в Лужниках, финальный матч закрытия чемпионата", - передает РИА Новости заявление помощника президента Юрия Ушакова.

Кроме того, российский лидер намерен посетить посвященный чемпионату мира по футболу гала-концерт в Большом театре вечером в субботу.

Ранее сообщалось о планах президента Франции Эммануэля Макрона встретиться с Путиным в Москве.

Вместе с супругой Макрон прибудет на финал чемпионата, который пройдет 15 июля на стадионе "Лужники".

Главы двух стран обсудят ситуацию на Украине, Иран и Сирию.

Сборная Франции в третий раз за историю вышла в финал чемпионата мира.

Во вторник команда обыграла бельгийцев со счетом 1:0 на стадионе в Санкт-Петербурге.