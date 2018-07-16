Победа Франции на ЧМ вызвала беспорядки в Париже и Марселе

В районе Елисейских Полей болельщики били витрины и ломали декорации, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. В городах Франции после победы сборной страны на чемпионате мира по футболу произошли беспорядки, сообщает РИА Новости.

В Париже болельщики били витрины, кидали бутылки и ломали декорации, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и водометы.

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В Марселе нарушители запускали дымовые снаряды и петарды, правоохранительные органы задержали семь человек.

В Лионе любители футбола кидали в сотрудников полиции пустые банки недалеко от фан-зоны, там правоохранители также применили слезоточивый газ, а позже прибыла пожарная бригада.

Накануне в Москве прошел финал чемпионата мира по футболу. Франция обыграла Хорватию со счетом 4:2.

Счет открыли на 18-й минуте в результате автогола хорватского форварда Марио Манджукича, французы вышли вперед на 38-й минуте.

Для сборной Франции это вторая победа на чемпионате мира, впервые они заняли первое место в 1998 году на домашнем мундиале.

Чемпионат мира по футболу впервые проходил в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.