Победа Франции на ЧМ вызвала беспорядки в Париже и Марселе

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. В городах Франции после победы сборной страны на чемпионате мира по футболу произошли беспорядки, сообщает РИА Новости.
В Париже болельщики били витрины, кидали бутылки и ломали декорации, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и водометы.
В Марселе нарушители запускали дымовые снаряды и петарды, правоохранительные органы задержали семь человек.
В Лионе любители футбола кидали в сотрудников полиции пустые банки недалеко от фан-зоны, там правоохранители также применили слезоточивый газ, а позже прибыла пожарная бригада.
Накануне в Москве прошел финал чемпионата мира по футболу. Франция обыграла Хорватию со счетом 4:2.
Счет открыли на 18-й минуте в результате автогола хорватского форварда Марио Манджукича, французы вышли вперед на 38-й минуте.
Для сборной Франции это вторая победа на чемпионате мира, впервые они заняли первое место в 1998 году на домашнем мундиале.
Чемпионат мира по футболу впервые проходил в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.