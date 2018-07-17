Ирматов рассказал, как арбитру бороться с всеобщим давлением

В первую очередь, отметил Ирматов, любой судья должен иметь богатый опыт работы и немало времени, сначала на национальном уровне, а затем только на международном.

"Чтобы стать хорошим арбитром, необходимо 8-10 лет проработать в стране, чтобы хотя бы пробиться в Высшую лигу, и только потом задумываться о международной карьере. У нас много талантливой молодежи, мы с ними работаем, делимся своим опытом и знаниями. Очень важный аспект в работе любого арбитра — это его психологическая устойчивость. На него не должно оказывать влияние никакое давление извне, он должен быть сосредоточен на своей работе", — подчеркнул Ирматов, выступая на пресс-конференции в Международном пресс-клубе.

По его словам, обслуживать матчи такого уровня — огромная ответственность, поэтому на судей оказывается всестороннее давление — и на поле, и в прессе, и со стороны команд и болельщиков.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров А была ли рука? Ирматов о судействе Питаны в финале и о ЧМ-2018

Равшан Ирматов — рекордсмен по числу обслуженных матчей чемпионатов мира. В своей карьере он судил уже 11 поединков на трех мировых первенствах. В России бригада узбекского рефери работала на матчах группового этапа Аргентина — Хорватия и Испания — Марокко. Из-за травмы одного из линейных арбитров ФИФА вынуждена была отстранить бригаду Ирматова от судейства на стадии плей-офф, хотя многие эксперты именно ему предрекали судейство финального поединка.