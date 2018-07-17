Ирматов рассказал, как арбитру бороться с всеобщим давлением

В первую очередь, отметил Ирматов, любой судья должен иметь богатый опыт работы и немало времени, сначала на национальном уровне, а затем только на международном.
"Чтобы стать хорошим арбитром, необходимо 8-10 лет проработать в стране, чтобы хотя бы пробиться в Высшую лигу, и только потом задумываться о международной карьере. У нас много талантливой молодежи, мы с ними работаем, делимся своим опытом и знаниями. Очень важный аспект в работе любого арбитра — это его психологическая устойчивость. На него не должно оказывать влияние никакое давление извне, он должен быть сосредоточен на своей работе", — подчеркнул Ирматов, выступая на пресс-конференции в Международном пресс-клубе.
По его словам, обслуживать матчи такого уровня — огромная ответственность, поэтому на судей оказывается всестороннее давление — и на поле, и в прессе, и со стороны команд и болельщиков.