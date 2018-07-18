11:25 18 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Болельщик с флагом Узбекистана в фан-зоне во время просмотра полуфинального матча ЧМ по футболу Франция - Бельгия

Болельщики из стран СНГ и Африки выбирали расчет наличными во время ЧМ-2018

REUTERS / Sergei Karpukhin
Новости ЧМ-2018
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По данным Сбербанка, на снятие наличных с иностранных банковских карт во время чемпионата мира пришлось 8,2% всех расходов, а на обмен наличной валюты — 6%.

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Болельщики из стран СНГ и Африки, находясь в России во время прошедшего чемпионата мира по футболу, предпочитали расчет наличными, сообщает Прайм со ссылкой на исследование Сбербанка.

Выводы основаны на анализе расходов по иностранным картам через системы крупнейшего российского банка.

По данным Сбербанка, на снятие наличных с иностранных банковских карт во время чемпионата мира пришлось 8,2% всех расходов, а на обмен наличной валюты — 6%.

"Наличные по-прежнему предпочитают посетители из стран СНГ, Африки. Неожиданно высока доля наличных в тратах гостей из Скандинавии. Порядка 15% потраченных сумм болельщики из Норвегии и Швеции получили в банкоматах", — пишут авторы исследования.

Доля безналичных трат в эквайринговой сети Сбербанка по картам граждан Европы составила около 70%, для стран Северной и Южной Америки этот показатель равен примерно 90% (лидер — Бразилия с показателем безналичного оборота по картам в 96%). По картам из Китая доля безналичных расчетов составила 94%.

Чемпионат мира по футболу впервые состоялся в России с 14 июня по 15 июля. Матчи прошли на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

 




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