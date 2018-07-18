Российские болельщики назвали лучших игроков ЧМ-2018

По их мнению, самыми яркими футболистами прошедшего чемпионата можно посчитать Игоря Акинфеева и Артема Дзюбу.

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. Граждане России назвали лучших игроков прошедшего в России чемпионата мира по футболу, сообщает Р-Спорт.

Эти футболисты – Игорь Акинфеев и Артем Дзюба. Согласно опросу ВЦИОМ, вратарь сборной набрал 19% голосов, а нападающий – 13%.

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Иностранные игроки – капитан команды хорватов Лука Модрич, нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе и всемирно известный португальский футболист Криштиану Роналду получили по 5%, 2% и 1% соответственно.

За трансляциями матчей чемпионата мира по футболу на стадионах, в фан-зонах и по телевизору следили более 70% россиян.

Финальный матч Франция - Хорватия завершился в пользу первой команды со счетом 4:2.

Чемпионат мира по футболу впервые проходил в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.