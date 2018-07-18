Российские болельщики назвали лучших игроков ЧМ-2018

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. Граждане России назвали лучших игроков прошедшего в России чемпионата мира по футболу, сообщает Р-Спорт.
Эти футболисты – Игорь Акинфеев и Артем Дзюба. Согласно опросу ВЦИОМ, вратарь сборной набрал 19% голосов, а нападающий – 13%.
Иностранные игроки – капитан команды хорватов Лука Модрич, нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе и всемирно известный португальский футболист Криштиану Роналду получили по 5%, 2% и 1% соответственно.
За трансляциями матчей чемпионата мира по футболу на стадионах, в фан-зонах и по телевизору следили более 70% россиян.
Финальный матч Франция - Хорватия завершился в пользу первой команды со счетом 4:2.
Чемпионат мира по футболу впервые проходил в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.