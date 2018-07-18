18:35 18 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Болельщики в фан-зоне на Воробьевых горах во время просмотра трансляции матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.

Российские болельщики назвали лучших игроков ЧМ-2018

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Новости ЧМ-2018
Получить короткую ссылку
51 0 0

По их мнению, самыми яркими футболистами прошедшего чемпионата можно посчитать Игоря Акинфеева и Артема Дзюбу.

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. Граждане России назвали лучших игроков прошедшего в России чемпионата мира по футболу, сообщает Р-Спорт.

Эти футболисты – Игорь Акинфеев и Артем Дзюба. Согласно опросу ВЦИОМ, вратарь сборной набрал 19% голосов, а нападающий – 13%.

Футбольные комменаторы Денис Казанцев и Александр Елагин, а также арбитр Равшан Ирматов и гендиректор UzReport Равшанхон Джураев
© Sputnik /
Чему удивились и позавидовали российские комментаторы в Узбекистане

Иностранные игроки – капитан команды хорватов Лука Модрич, нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе и всемирно известный португальский футболист Криштиану Роналду получили по 5%, 2% и 1% соответственно.

За трансляциями матчей чемпионата мира по футболу на стадионах, в фан-зонах и по телевизору следили более 70% россиян.

Финальный матч Франция - Хорватия завершился в пользу первой команды со счетом 4:2.

Чемпионат мира по футболу впервые проходил в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.

Теги:
Хорватия, Россия, опрос, чемпионат мира по футболу



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Размытая ливнем дорога
    Разгул стихии

    Непрекращающиеся ливни нанесли большой урон северу Азербайджана, серьезно пострадали сельскохозяйственные угодья Губинского, Гусарского и Шабранского районов.

  • Потоп на Революционной
    Уличная сеть

    Накануне очередного сильного ливня у тонущей минской улицы появился собственный аккаунт в социальной сети.

  • Скачки на приз президента РФ - 2017
    Конь-огонь

    Скаковая лошадь из Абхазии по кличке Фаст-Керл заняла второе место в заезде на Кубок Минсельхоза России на скачках "Большой Краснодарский приз Дерби".

  • Учения на полигоне Алагяз
    Зачем стреляли?

    Российская база в Гюмри проводит разбирательство в связи с инцидентом в селе Паник Ширакской области Армении.

  • Рижский городской канал, архивное фото
    Рижские купания

    Оказавшийся в Риге француз решил нестандартно отметить победу своих соотечественников на чемпионате мира по футболу в Москве.

  • Еврейские могилы в Литве
    Страшная правда

    Американка обвинила власти Литвы в сокрытии военных преступлений ее деда, который оказался пособником нацистов и участвовал в истреблении евреев.

  • Днестр
    На безрыбье

    Днестр в Молдове теряет много видов рыбы – специалисты изучили современное состояние реки.

  • на пляже
    Утомленные солнцем

    Из-за установившейся в Эстонии жаркой погоды уже 16 человек, получивших солнечный удар, обратились за помощью к врачам.

  • Нузальская церковь
    Раскрыть Нузал

    О том, как проходит реставрация Нузальской церкви, и о планах по ее сохранению рассказали представители духовенства и деятели культуры Северной Осетии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Стороны достигли полного понимания и совместимости в решении вопросов оперативной боевой подготовки
Легко в бою: военные Узбекистана и Казахстана провели первые учения
Трамп об отношениях с разведкой и вмешательстве России в выборы США
Отключите ему свет: во время речи Трампа о разведке США произошел курьез
Топ-15 стран с самыми большими военными расходами
Топ-15 стран по военным расходам

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054