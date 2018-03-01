Главы МИД стран ЦА и Афганистана в марте проведут диалог в новом формате

В заседании в рамках нового формата "Страны Центральной Азии — Афганистан" (С5+1) также примут участие представители Миссии содействия ООН Афганистану

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Во время конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие", которая должна пройти в Ташкенте в марте 2018 года, состоится заседание в рамках нового формата "Страны Центральной Азии — Афганистан" (С5+1), заявил ИА "Жахон" посол Узбекистана в Афганистане Ядгархожа Шадманов.

Международная конференция по урегулированию ситуации в Афганистане запланирована в Ташкенте на 26-27 марта.

"В рамках мероприятия запланирована организация первого заседания еще одной новой формы взаимодействия по Афганистану с участием глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии, Афганистана и Миссии содействия ООН Афганистану", — рассказал Шадманов.

Он отметил, что Узбекистан в последнее время становится активным участником процесса мирного урегулирования афганского конфликта. Республика принимает участие в работе многих многосторонних международных форматов сотрудничества, среди них "Кабульский процесс", "Сердце Азии — Стамбульский процесс", Контактная группа ШОС по Афганистану.

Также Узбекистан работает над увеличением объемов экспорта своих товаров на афганский рынок.

"Следует отметить, что в январе 2018 года объем товарооборота между Узбекистаном и Афганистаном составил 58,13 миллиона долларов США, что на 28,3% больше показателя аналогичного периода 2017 года. При этом объем узбекского экспорта составил 58,10 миллиона долларов США", — добавил Шадманов.

Напомним, МИД Узбекистана в декабре 2017 года сообщил, что главы внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Афганистана на встрече в Ашхабаде поддержали инициативу о создании формата "Страны Центральной Азии — Афганистан" (С5+1). Встреча была организована по инициативе Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии при поддержке Миссии ООН по содействию Афганистану. Новый формат должен стать эффективной платформой для обсуждения всего комплекса региональных вопросов, а также выработки совместных мер по обеспечению мира и устойчивого развития в регионе и Афганистане при поддержке ООН.