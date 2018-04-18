Президент Шавкат Мирзиёев откроет газовый завод на Кандыме

Глава государства намерен посетить Бухарскую и Навойискую области и ознакомится с процессом постройки трех химических предприятий.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В четверг, 19 апреля, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев намерен посетить Навойискую и Бухарскую области, а также принять участие в церемонии открытия Кандимского газоперерабатывающего предприятия. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Комил Алламжонов.

"Акционерным обществом "Навоиазот" создаются три завода по изготовлению конкурентоспособной на мировом рынке химической продукции. Во время визита в Навои президент ознакомится с ходом стройки данных заводов", — отмечается в сообщении.

Новый завод на Кандыме возводился совместными силами холдинговой компании "Узбекнефтегаз" и российской компании "Лукойл".

Контракт о строительстве Кандымского ГПЗ "Лукойл" подписал в феврале 2015 года. Работы и поставка оборудования стоят 2,66 миллиардов рублей. Производительность завода составит 8,1 миллиарда кубометров газа.

С 2004 года АО "Узбекнефтегаз" и "Лукойл" реализуют Кандымский проект. Сегодня Кандымская группа включает всего шесть газокондесантных месторождений в разных точках страны: Парсанкуль, Кандым, Кувачи-Алат, Ходжи и Западные Ходжи.