В Мирзо-Углубекский район Ташкента вернули хокима Шавкатбека Иргашева

Шерзода Кудбиева, занимавшего этот пост, назначили министром занятости и трудовых отношений Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Ташкенте продолжаются кадровые административные перестановки, в четверг утром в Мирзо-Углубекский район вернулся прежний хоким Шавкатбек Иргашев, Занимавшего этот пост Шерзода Кудбиева президент назначил министром занятости и трудовых отношений Узбекистана, сообщает ташкентский хокимият.

Шавкатбек Иргашев возглавлял хокимият Мирзо-Углубекского района с 2005 по 2013 годы. В 2002-2005 году исполнял обязанности заместителя хокима Алмазарского района, с 2017 года — замхокима Учтепинского района.

Год назад, в апреле 2017 года, президент страны Шавкат Мирзиёев провел масштабное обновление руководства районных администраций. Тогда главы администраций сменились в ряде районов города, среди которых Сергейлиский, Мирабадский, Яшнабадский, Учтепинский, Чиланзарский и Мирзоуглубегский.

Мирзо-Углубекский район — административно-территориальная единица столицы Ташкента, расположен в северо-восточной части столицы Узбекистана.