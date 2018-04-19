Узбекистанец выманил у покупателя запчастей 22 тысячи долларов

Преступник пообещал С. Абдуллажонову привезти из Южной Кореи товар, но истратил деньги на себя.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В апреле Отдел внутренних дел Юнусабадского района Ташкента завершил расследованиепо делу о мошенничестве. 35-летний уроженец Узбекистана С. Музаффаров присвоил себе 22 тысячи долларов, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По данным следствия, в июле 2017 года мошенник вошел в доверие потерпевшего — 26-летнего С. Абдуллажонова и пообещал по низким ценам привезти из Южной Кореи запчасти для автомобиля, но не выполнил обещание и истратил деньги на свои личные нужды. Преступника задержали.

Согласно статье 168 Уголовного кодекса Узбекистана, завладение чужим имуществом обманным путем наказывается крупным штрафом, исправительными работами до 2 лет либо лишением свободы от 1 до 3 лет.