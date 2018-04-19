Ветеранам вручили нагрудные знаки в Большом театре Узбекистана

Всего "Мехнат фахрийси" получили 873 представителя старшего поколения, 182 из них работали в сельском хозяйстве, 274 - в науке, 78 - в общественных организациях.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В четверг, 19 апреля, в Большом театре Узбекистана имени Алишера Навои в Ташкенте 873 ветерана наградили нагрудным знаком "Мехнат фахрийси". Около 200 из них трудились в сфере сельского хозяйства, 274 — в науке, 102 — на различных производствах, 78 — в общественных организациях и 59 — в экономической сфере, сообщает "Uzbekistan Today".

Кроме того, знаки получили и нигде не работающие матери. Ветеранам вручали "Мехнат фахрийси" I, II и III степени в зависимости от степени заслуг. Также они послушали концерт с участием заслуженных мастеров искусств.

Положение об учреждении нагрудного знака "Мехнат фахрийси" президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал в 2016 году. Им награждают граждан, отличившихся многолетним добросовестным и плодотворным трудом в различных сферах общественной и культурной жизни страны. Рассмотрение предложений и порядок отбора кандидатов проходят в семь этапов.