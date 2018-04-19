В Узбекистане сократили срок предоставления в СМИ данных о госорганах

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев изменил срок предоставления средствам массовой информации данных о деятельности государственных органов, сообщает РИА Новости.

Согласно новым поправкам "О защите профессиональной деятельности журналиста", теперь он составляет 7 дней вместо 15.

В среду закон о поправках приняли депутаты нижней палаты парламента, а в марте его одобрил Сенат. Там считают, что эти меры увеличат оперативность и результативность работы редакций, а также сделают публикации в СМИ более актуальными.

С осени 2014 года до настоящего времени работа СМИ с госорганами в Узбекистане регулировалась законом "Об обращениях физических и юридических лиц". В исключительных случаях госорганы могли рассматривать обращения журналистов в течение месяца.