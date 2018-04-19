22:48 19 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Телеоператоры во время съемки

В Узбекистане сократили срок предоставления в СМИ данных о госорганах

Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
123 0 0

Сооответствующие поправки к закону "О защите профессиональной деятельности журналиста" подписал президент страны Шавкат Мирзёев.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев изменил срок предоставления средствам массовой информации данных о деятельности государственных органов, сообщает РИА Новости.

Согласно новым поправкам "О защите профессиональной деятельности журналиста", теперь он составляет 7 дней вместо 15.

В среду закон о поправках приняли депутаты нижней палаты парламента, а в марте его одобрил Сенат. Там считают, что эти меры увеличат оперативность и результативность работы редакций, а также сделают публикации в СМИ более актуальными.

С осени 2014 года до настоящего времени работа СМИ с госорганами в Узбекистане регулировалась законом "Об обращениях физических и юридических лиц". В исключительных случаях госорганы могли рассматривать обращения журналистов в течение месяца.

Теги:
закон, президент Узбекистана, СМИ, Шавкат Мирзиёев, Сенат Республики Узбекистан, Масс-медиа



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Армении Серж Саргсян принял председателя Гос.комитета по градостроительству при Правительстве Нарека Саргсяна (19 марта 2018). Ереван
    Я остаюсь!

    В Армении продолжается формирование нового кабинета министров. Кто из состава предыдущего правительства сохранит свои портфели?

  • Министр образования Латвии Карлис Шадурскис в Латвийском университете
    Латышский и точка!

    Министр образования Латвии настаивает, чтобы иностранные преподаватели без знания латышского языка не привлекались на работу в вузы.

  • Игналинская АЭС
    Без паники!

    Вильнюс ответил на требование Минска объяснить, что произошло на остановленной Игналинской АЭС в Литве в начале апреля.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
Прикоснуться к роскоши: мебель из отеля Ritz в Париже продадут на аукционе
СПУТНИК_Уничтожение ветхих и фальшивых дензнаков РФ показали на видео
Тонны банкнот превратились в пыль: как в России уничтожают фальшивые купюры
Южный вокзал
Куда можно уехать с Южного вокзала

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054