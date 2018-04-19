Главный тренер ташкентского ФК "Локомотив" подал в отставку

Причиной ухода с поста Андрея Микляева стал ряд неудачных выступлений в новом сезоне, а также выход из турнира Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Главный тренер ташкентского футбольного клуба "Локомотив" Андрей Микляев в середине апреля подал в отставку, сообщает пресс-служба команды.

Как уточняется на сайте, это решение связано с рядом неудач игроков клуба в новом сезоне. На этой неделе "железнодорожники" завершили участие в турнире Лиги чемпионов АФК-2018 со счетом 1:1 против иранского "Зобахана". На данный момент "Локомотив" находится на девятой строчке Суперлиги по итогам шести туров. При этом ранее руководство клуба ставило цель выйти с первого места из "группы".

Исполняющим обязанности главного тренера "Локомотива" временно назначили Андрея Федорова, ему будут помогать Темур Кападзе и Мирко Йеличич.