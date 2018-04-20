Более 30 миллиардов сумов растратили с начала года в Узбекистане

Главное управление государственного финансового контроля провело в I квартале 2018 года 844 проверки в учреждениях по всей стране

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. За I квартал 2018 года в Узбекистане израсходовали с нарушением финансовой дисциплины 33 миллиарда сумов. Главное управление государственного контроля провело 844 проверки и выявило 661 нарушение, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Речь идет о растрате и хищениях на 5,1 миллиарда сумов, незаконных тратах на 24,8 миллиарда и нецелевом использовании средств фондов при Минфине на 3,2 миллиарда сумов.

С января в Главное управление и территориальные подразделения поступило 199 обращений граждан. В 12 случаях подозрения подтвердились полностью, в 30 случаях — частично.

В начале года в Узбекистане вступил в силу закон "О противодействии коррупции". В феврале президент Шавкат Мирзиёев создал Республиканскую межведомственную комиссию по противодействию коррупции под руководством генпрокурора Отабека Муродова.