Правительство Узбекистана отменит бумажные документы на транспорт

Кроме того, до 1 ноября в стране заменят местные автомобильные номера на международные, всю необходимую информацию прикрепят к электронным картам владельцев.

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. До 1 ноября 2018 года в Узбекистане отменят бумажные документы на автомобили и поменяют местные номера на международные. Об этом сообщается в постановлении президента Шавката Мирзиёева "Об организационных мерах по ускоренной интеграции ведомственных информационных систем и реализации инновационных проектов".

Пилотный проект запустят в Ташкенте за счет внебюджетных средств. Вся необходимая информация будет содержаться в электронных картах владельцев транспортных средств, уточняется в документе.

© Sputnik / Вадим Шекун В Узбекистане внутренние ID-карты станут внедрять с ноября

С октября прошлого года водителям в Узбекистане начали выдавать новые электронные водительские удостоверения. Они представляют собой документ со специальной электронной меткой (NFC) и специальными средствами защиты и позволяют проводить бесконтактный обмен данными. NFC содержит идентификационный номер гражданина — ПИН ФЛ или идентификационный номер налогоплательщика для юридических лиц. Стоимость составляет 70% минимальной заработной платы — около 105 сумов.

Процедура замены прав сопровождается обязательным техническим осмотром автомобиля. Срок действия новых документов — 10 лет.