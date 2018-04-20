Нуждающимся женщинам в Узбекистане выделят льготное жилье

Речь идет о матерях-одиночках, инвалидах, многодетных матерях и женщинах, попавших в сложную жизненную ситуацию.

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Правительство Узбекистана предоставит нуждающимся женщинам квартиры и дома на льготных условиях. Речь идет о женщинах, воспитывающих детей в неполной семье, женщинах в сложных жизненных ситуациях, инвалидах и многодетных матерях, сообщается в постановлении правительства.

Первоначальный взнос (25%) покроют государственный фонд или организации-работодатели, еще 75% оплатят за счет льготных ипотечных кредитов коммерческие банки. Впоследствии всю задолженность за квартиру или дом постепенно выплатят сама женщина или работодатель.

При хокимиятах республики образованы специальные комиссии, которые занимаются отбором претенденток на участие в новой программе. Специалисты оценивают ряд условий — воспитание двух и более детей, общий доход семьи, состояние здоровья и проживание нескольких семей на маленькой жилплощади.