При Министерстве инноваций Узбекистана преобразовали учебный центр

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Государственное предприятие "Учебно-экспериментальный Центр высоких технологий" 19 апреля преобразовали в Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития. Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Согласно документу, новый центр будет выполнять ряд научных и практических задач, среди которых — проведение фундаментальных исследований и разработок в области новейших технологий, выполнение различных целевых программ, а также создание необходимых для плодотворной работы ученых условий. Вся работа должна вестись на уровне мировых стандартов.

Кроме того, специалисты структуры займутся созданием научных лабораторий на производствах, развитием сотрудничества с представителями академической среды и вузов. Также они примут участие в организации научных конференций и семинаров, тренингов и мастер-классов в Узбекистане и за рубежом.