Две экспозиции техники для сельского хозяйства представят в Ташкенте

Мероприятия пройдут с 30 мая по 2 июня на территории Национального выставочного комплекса "Узэкспоцентр".

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В конце мая в Национальном выставочном комплексе "Узэкспоцентр" в Ташкенте откроют сразу две выставки, посвященные достижениям в сфере устройств и техники в области сельского хозяйства. Об этом сообщается на сайте организации.

Речь идет о XIII Международной специализированной выставке-продаже современного оборудования и технологий для агропромышленного комплекса, а также VII Международной специализированной выставке сельскохозяйственной техники и машин.

Посетители смогут ознакомиться с широким спектром различных инструментов для плодоовощной и мясо-молочной продукции, технологиями производства муки и обработки кожи.

Кроме того, гостям покажут устройства, используемые в организации тепличных хозяйств, химические средства защиты растений, опрыскиватели, хлебоуборочные машины и тракторы.



Выставки продлятся до 2 июня.