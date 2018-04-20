Узпромстройбанк разрешил расплачиваться сумовыми Visa за рубежом

Теперь клиенты банка смогут оплатить большинство товаров и услуг в любой стране без конвертации сумов.

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Узпромстройбанк в пятницу запустил новую услугу, которая дает возможность владельцам сумовых кредитных карт Visa расплачиваться ими за рубежом, сообщается на интернет-портале банка.

Теперь клиентам банка не нужно будет конвертировать валюту за рубежом, они смогут расплатиться картами за почти любые товары и услуги во всех странах мира.

При этом ранее кредитные организации в Узбекистане таких возможностей не предоставляли, Узпромстройбанк стал первым.

Узпромстройбанк был основан в 1922 году, но акционерно-коммерческим стал только в 1991 году. С 1998 года он выполняет утвержденные кабинетом министров республики программы углубления экономических реформ и обеспечения реализации интересов семьи.