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Заправка Лукойла в Узбекистане

"Лукойл" объяснил, почему так долго не открывал заправку в Ташкенте

Пресс-служба ПАО "Лукойл"
В Узбекистане
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Причиной стали сложные условия рынка и изменения в законодательстве республики.

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Вице-президент компании "Лукойл" Сергей Никифоров рассказал Sputnik, почему так долго не открывалась первая автомобильная заправка российской компании в Ташкенте.

Этот своеобразный долгострой в последний год стал поводом не для одной шутки ташкентских водителей. Первые слухи, а затем и официальная информация о выходе "Лукойла" на рынок АЗС республики появились в начале прошлого года. Тогда компания рассказала, какое топливо будет продавать и как будет выглядеть заправка.

Общественность в нетерпении ждала — когда же в столице начнут продавать качественный российский бензин, "Лукойл" в свою очередь интригующе молчал, публикуя в соцсетях картинки будущей заправки с интригующими слоганами "Уже скоро". Однако не случилось. Сначала прошел месяц, потом полгода, затем и год.

Многие стали говорить, что эта заправка может не открыться вообще — "мол, не договорились лукойловцы с правительством Узбекистана". Эти слухи подогревал тот факт, что заправка уже была построена и внешне полностью готова, но почему-то не открывалась.

По словам Никифорова, причиной такой долгой задержки стало изменение законодательства Узбекистана и условий на рынке:
"Менялись некоторые законы в стране, так как здесь ранее регулировалась цена на бензин. Поэтому надо было принять ряд изменений в законодательстве, чтобы можно было коммерчески торговать. Сейчас пролив на заправке составляет порядка 8 тонн в сутки, теперь нам надо закрепить ее на рынке, начать заключать контракты с предприятиями, а не только работать с частными лицами. С нами, например, хотят работать дипломаты, так как мы везем бензин только из России стандарта Евро 5", — отметил он Sputnik в рамках церемонии открытия Кандымского газоперерабатывающего комплекса.

Что касается дальнейших планов по развитию, то собеседник подтвердил информацию о наличии договоренностей с правительством Узбекистана по увеличению числа заправочных станций и созданию полноценной сети. Однако, по его словам, этот этап наступит только тогда, когда российская компания точно для себя поймет, как с коммерческой точки зрения работает ее АЗС и весь рынок.

Напомним: ранее представители "Узбекнефтегаза" заявляли, что "Лукойл" на первом этапе намерен построить сеть АЗС вдоль Ташкентской кольцевой дороги, а затем — и в регионах.

Теги:
АЗС, Лукойл, Ташкент, Бензин



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