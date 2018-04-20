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В Узбекистане впервые запустили официальный портал коллективных петиций

Collage: Sputnik/finda.photo
В Узбекистане
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Теперь обращения граждан рассмотрят на официальной основе, он положительно повлияет на прозрачность и эффективность госуправления.

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Узбекистане впервые в истории запустили портал коллективных обращений "Мое мнение" — meningfikrim.uz, сообщает корреспондент Sputnik.

Эта инициатива была выдвинута Мирзиёевым в ходе обращения к парламенту в конце прошлого года. Нельзя сказать, что она не пришлась кстати. В стране активно развивается гражданской общество, люди создают группы, контролирующие общественный транспорт, работников ЖКХ, работу строителей и чиновников.

Однако до сих пор их задор ограничивался отсутствием официального электронного функционала, который бы позволял узбекистанцам совместно выступать с какой-либо инициативой или высказывать свое негодование.

Ранее они использовали глобальную платформу Change.org, а также механизмы Facebook, например, для петиции об отмене стикера ОВИР, отстрела бездомных животных в Ташкенте или сноса памятников. Однако в этом случае государственные органы вполне предсказуемо практически не реагировали на это, так как для них такие петиции не имели никакой законодательной основы. Теперь же все изменится.

"Портал "Мое мнение" запущен для расширения участия граждан в управлении делами общества и государства, обеспечения прозрачности деятельности государственных органов, а также жизнеспособности и эффективности принимаемых законов", — отмечается на портале.
С помощью данной системы любой человек может отправить предложение в форме электронного коллективного обращения по актуальным вопросам, касающимся жизнедеятельности общества и государства.

Отправленное электронное коллективное обращение будет размещено на портале после проведения экспертизы модератором системы — Институтом проблем законодательства и парламентских исследований.

Всеобщее голосование проводится в течение 90 дней со дня опубликования петиции. Обращение, адресованное палатам парламента, должно получить не менее 10 тысяч голосов, Жогарги Кенесу Каракалпакстана, а также областным и Ташкентскому городскому Кенгашам народных депутатов — не менее 5 тысяч голосов, районным и городским Кенгашам народных депутатов — не менее тысячи голосов граждан.

Обращение, набравшее необходимое количество голосов, будет направлено модератором к компетентным государственным органам не позднее следующего дня. Срок рассмотрения и принятия решений по обращениям не должен превышать 60 дней.

Отметим, что такие коллективные формы обращения есть во многих странах мира, особенно эта практика распространена в Евросоюзе и США. Так, например, британцы оставляют коллективные обращения на сайте нижней палаты парламента, а американцы — прямо на сайте Белого дома.

Теги:
президент Узбекистана, общественное мнение, Интернет, Узбекистан, Социальная общность



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