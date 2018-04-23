Освобожден от должности хоким Хорезмской области

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Хорезмской области освободили от должности хокима. Исполняющим обязанности хокима Хорезмской области назначен глава Берунийского района Республики Каракалпакстан Фарход Эрманов.

Хоким Хорезмской области Илгизар Сабиров по собственному заявлению освобожден от занимаемой должности. В настоящее время на официальном сайте области должность хокима указана как вакантная.

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Согласно сведениям местных СМИ, сейчас на должность исполняющего обязанности хокима Хорезмской области назначен хоким Берунийского района Республики Каракалпакстан Фарход Эрманов.

Фарход Уразбаевич Эрманов родился в 1958 году. В 1981 году окончил Ташкентский ирригационный институт и в 1996 году — Ташкентский экономический университет.

В 1995-1998 годах был хокимом Амударинского района, в 2004-2010 годах — министром сельского хозяйства Республики Каракалпакстан. В 2010 году назначен на должность хокима Берунийского района Республики Каракалпакстан. Эрманов — член Сената, состоит в составе Комитета по законодательству и судебно-правовым вопросам.