Министром по чрезвычайным ситуациям вновь стал Турсинхан Худайбергенов

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Узбекистан вновь возглавил Турсинхан Худайбергенов, который руководил МЧС с 2010 по 2016 год. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Заместителем министра назначили экс-директора Института пожарной безопасности МЧС Абдуллу Кулдашева. В 2005-2007 годах он также занимал должность заместителя министра внутренних дел.

На вакантном месте главы МЧС Худайбергенов сменил Рустама Джураева, который в феврале этого года стал руководителем ГУВД Ташкента. Он занимал пост министра с марта 2017 года.

В свою очередь Турсинхана Худайбергенова в декабре 2016 года назначили государственным советником президента по контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц. Эту должность он сохраняет наравне с постом руководителя МЧС.