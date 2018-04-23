15:50 23 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 25°C
Прямой эфир
Поиск
Пустое кресло

Министром по чрезвычайным ситуациям вновь стал Турсинхан Худайбергенов

Spuntik / Владимир Федоренко
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
32310

Заместителем назначили Абдуллу Кулдашева, который ранее возглавлял Институт пожарной безопасности ведомства.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Узбекистан вновь возглавил Турсинхан Худайбергенов, который руководил МЧС с 2010 по 2016 год. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Заместителем министра назначили экс-директора Института пожарной безопасности МЧС Абдуллу Кулдашева. В 2005-2007 годах он также занимал должность заместителя министра внутренних дел.

На вакантном месте главы МЧС Худайбергенов сменил Рустама Джураева, который в феврале этого года стал руководителем ГУВД Ташкента. Он занимал пост министра с марта 2017 года.

В свою очередь Турсинхана Худайбергенова в декабре 2016 года назначили государственным советником президента по контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц. Эту должность он сохраняет наравне с постом руководителя МЧС.

 

Теги:
министерство, министр, МЧС, Узбекистан, Министры



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Рохинджа
    Помочь рохинджа

    Гуманитарная помощь от Казахстана на полмиллиона долларов передана беженцам рохинджа, временно размещенным в Бангладеш.

  • Сотрудники ОМОНа РФ. Архивное фото
    Непримкнувшие

    В Санкт-Петербурге арестованы двое кыргызстанцев, пытавшихся уехать в Сирию, чтобы примкнуть к террористической организации "Джебхат ан-Нусра".

  • Врач за работой
    Медицинская помощь

    Узбекистан построит в Таджикистане медицинский комплекс, который после возведения на безвозмездной основе будет передан таджикской стороне.

  • Лидер оппозиционной фракции Елк Никол Пашинян на площади Республики (22 апреля 2018). Ереван
    В поисках Пашиняна

    Задержанный лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян может находиться в полицейском отделении города Севан.

  • Социальная сеть Facebook на экране планешета
    Причина ареста

    Правозащитника Александра Гапоненко в Латвии могли арестовать за пост, в Facebook о готовящейся провокации против русскоязычных жителей страны.

  • Ситуация на линии разграничения в Луганской области
    Литовский снайпер

    Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила о прибытии к линии соприкосновения снайперов из Литвы и Грузии.

  • Рохинджа
    Помочь рохинджа

    Гуманитарная помощь от Казахстана на полмиллиона долларов передана беженцам рохинджа, временно размещенным в Бангладеш.

  • Сотрудники ОМОНа РФ. Архивное фото
    Непримкнувшие

    В Санкт-Петербурге арестованы двое кыргызстанцев, пытавшихся уехать в Сирию, чтобы примкнуть к террористической организации "Джебхат ан-Нусра".

  • Врач за работой
    Медицинская помощь

    Узбекистан построит в Таджикистане медицинский комплекс, который после возведения на безвозмездной основе будет передан таджикской стороне.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

ВАЗ-2101
"Копейка" мade in Russia, или Как выглядела автомобильная мечта мужчин в СССР
Фестиваль воздушных змеев в Китае
Лети, лети за облака: 10 тысяч змеев запустили в небо в китайском Вэйфане
Топ-10, страны СНГ и Балтии в рейтинге ФИФА (апрель-2018)
Рейтинг ФИФА в апреле-2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054