Проезд в автобусах Самарканда подорожал на треть

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Самарканде с 20 апреля на треть подорожал проезд в автобусах — с 900 сумов до 1200, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Пользователи соцсетей активно обсуждают этот вопрос. Они опасаются проблем со сдачей с больших купюр и спрашивают, вернет ли кондуктор остаток полностью, если передать ему 1200 или 1500 сумов. Один автор отмечает, что следовало бы подождать выпуска монет достоинством от 100 до 500 сумов. Другие шутливо отмечают, что "теперь и Самарканд стал Ташкентом", имея в виду выросшую стоимость проезда.

В последний раз цены на проезд в автобусах Самарканда поднимали в июне 2016 года. Тогда они выросли с 700 до 900 сумов.

Ранее сообщалось о планах правительства по внедрению в Узбекистане единых транспортных карт для всех видов общественного транспорта. Введение автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) предусмотрено Концепцией развития автомобильного транспорта до 2030 года.