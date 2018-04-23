15:48 23 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 25°C
Прямой эфир
Поиск
Автобус в Самарканде

Проезд в автобусах Самарканда подорожал на треть

© Flickr / stefan_fotos
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
45413

Цена выросла с 900 сумов до 1200, пользователей соцсетей волнует вопрос сдачи с крупных купюр.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Самарканде с 20 апреля на треть подорожал проезд в автобусах — с 900 сумов до 1200, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Пользователи соцсетей активно обсуждают этот вопрос. Они опасаются проблем со сдачей с больших купюр и спрашивают, вернет ли кондуктор остаток полностью, если передать ему 1200 или 1500 сумов. Один автор отмечает, что следовало бы подождать выпуска монет достоинством от 100 до 500 сумов. Другие шутливо отмечают, что "теперь и Самарканд стал Ташкентом", имея в виду выросшую стоимость проезда.

В последний раз цены на проезд в автобусах Самарканда поднимали в июне 2016 года. Тогда они выросли с 700 до 900 сумов.

Ранее сообщалось о планах правительства по внедрению в Узбекистане единых транспортных карт для всех видов общественного транспорта. Введение автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) предусмотрено Концепцией развития автомобильного транспорта до 2030 года.

Теги:
транспортная карта, плата за проезд, цены, Самарканд, Самарканд, Общественный транспорт



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Рохинджа
    Помочь рохинджа

    Гуманитарная помощь от Казахстана на полмиллиона долларов передана беженцам рохинджа, временно размещенным в Бангладеш.

  • Сотрудники ОМОНа РФ. Архивное фото
    Непримкнувшие

    В Санкт-Петербурге арестованы двое кыргызстанцев, пытавшихся уехать в Сирию, чтобы примкнуть к террористической организации "Джебхат ан-Нусра".

  • Врач за работой
    Медицинская помощь

    Узбекистан построит в Таджикистане медицинский комплекс, который после возведения на безвозмездной основе будет передан таджикской стороне.

  • Лидер оппозиционной фракции Елк Никол Пашинян на площади Республики (22 апреля 2018). Ереван
    В поисках Пашиняна

    Задержанный лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян может находиться в полицейском отделении города Севан.

  • Социальная сеть Facebook на экране планешета
    Причина ареста

    Правозащитника Александра Гапоненко в Латвии могли арестовать за пост, в Facebook о готовящейся провокации против русскоязычных жителей страны.

  • Ситуация на линии разграничения в Луганской области
    Литовский снайпер

    Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила о прибытии к линии соприкосновения снайперов из Литвы и Грузии.

  • Рохинджа
    Помочь рохинджа

    Гуманитарная помощь от Казахстана на полмиллиона долларов передана беженцам рохинджа, временно размещенным в Бангладеш.

  • Сотрудники ОМОНа РФ. Архивное фото
    Непримкнувшие

    В Санкт-Петербурге арестованы двое кыргызстанцев, пытавшихся уехать в Сирию, чтобы примкнуть к террористической организации "Джебхат ан-Нусра".

  • Врач за работой
    Медицинская помощь

    Узбекистан построит в Таджикистане медицинский комплекс, который после возведения на безвозмездной основе будет передан таджикской стороне.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

ВАЗ-2101
"Копейка" мade in Russia, или Как выглядела автомобильная мечта мужчин в СССР
Фестиваль воздушных змеев в Китае
Лети, лети за облака: 10 тысяч змеев запустили в небо в китайском Вэйфане
Топ-10, страны СНГ и Балтии в рейтинге ФИФА (апрель-2018)
Рейтинг ФИФА в апреле-2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054