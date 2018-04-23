Выставку работ народного художника Фарука Кагарова покажут в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Во вторник, 8 мая, в Центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана покажут выставку народного художника Узбекистана Фарука Кагарова, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Открытие экспозиции приурочено к 80-летию со дня рождения мастера, а также к Дню Памяти и Почестей. Посетители смогут увидеть около 50 работ Кагарова, в том числе живописные и графические.

Народный художник Узбекистана Фарук Абдуллаевич Кагаров родился в 1937 году, в 1950 году закончил художественно-графический факультет Педагогического института имени Низами в Ташкенте. Известен прежде всего как крупнейший плакатист республики второй половины XX века. Он один из первых узбекских художников добился международного признания, в 1968 году прославился благодаря плакату "В защиту детей", ставшему эмблемой Детского фонда ООН.