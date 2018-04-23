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Мы хотим чистого неба!. Художник Ф. Кагаров, СССР. Международный конкурс плакатов. Репродукция.

Выставку работ народного художника Фарука Кагарова покажут в Ташкенте

© Sputnik / С. Зимнох
В Узбекистане
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Экспозиция посвящена 80-летию со дня рождения мастера, зрители увидят около 50 его работ.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Во вторник, 8 мая, в Центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана покажут выставку народного художника Узбекистана Фарука Кагарова, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Открытие экспозиции приурочено к 80-летию со дня рождения мастера, а также к Дню Памяти и Почестей. Посетители смогут увидеть около 50 работ Кагарова, в том числе живописные и графические.

Народный художник Узбекистана Фарук Абдуллаевич Кагаров родился в 1937 году, в 1950 году закончил художественно-графический факультет Педагогического института имени Низами в Ташкенте. Известен прежде всего как крупнейший плакатист республики второй половины XX века. Он один из первых узбекских художников добился международного признания, в 1968 году прославился благодаря плакату "В защиту детей", ставшему эмблемой Детского фонда ООН.

 

Теги:
Академия художеств, Юбилей, Выставка, Академия художеств Узбекистана, Выставка



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