Туринский политех в Ташкенте примет в этом году 400 бакалавров

Всего в университете смогут начать учебу 400 бакалавров и 25 магистров, они поступают только на платно-контрактной основе.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Туринский политехнический университет в Ташкенте в новом учебном году примет 400 бакалавров и 25 магистров, сообщает корреспондент Sputnik.

Квоты приема в высшее учебное заведение были утверждены на прошлой неделе правительством страны.

Все бакалавры и магистры будут приниматься на платно-контрактной основе. Что касается конкретных направлений, то по специальности "Технология машиностроения" пройдут обучение 200 человек, "Промышленно-гражданское строительство и архитектура" — 50 человек, "Информационные технологии и АСУ в промышленности" — 100 человек и "Авиакосмический инжиниринг" — 50 человек.

В магистратуре все 25 студентов будут обучаться по специальности "Мехатроника".

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Ташкентский юридический университет примет без экзаменов учащихся колледжей

Напомним, что в прошлом году квота в вуз составляла 350 бакалавров и 50 магистров. Увеличение числа бакалавров связано с появлением в этом году нового направления "Авиакосмический инжиниринг", а сокращения в магистратуре — с отсутствием приема на "Промышленный маркетинг", куда в прошлом году отбирали 25 человек.

Университет был создан в сотрудничестве с Туринским политехническим университетом (Италия) в 2009 году и является базовым в подготовке кадров для автомобилестроения Узбекистана.

В январе этого года Туринский политех и ведущий колледж Южной Кореи Ajou motor, готовящий специалистов в сфере автомобилестроения, подписали Меморандум о сотрудничестве. Стороны в рамках развития инновационных стартапов будут сотрудничать по таким направлениям, как дизайн автомобилей, архитектура, система управления, электроника, диагностика и навигация магистральных направлений.

Кроме того, меморандум предусматривает обмен кадрами — учителями и профессорами, а также студентами. Запланирована организация служебных поездок и совместных международных конференций.