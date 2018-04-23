15:48 23 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 25°C
Прямой эфир
Поиск
Туринский политехнический университет

Туринский политех в Ташкенте примет в этом году 400 бакалавров

© Туринский политехнический университет
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
70 0 0

Всего в университете смогут начать учебу 400 бакалавров и 25 магистров, они поступают только на платно-контрактной основе.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Туринский политехнический университет в Ташкенте в новом учебном году примет 400 бакалавров и 25 магистров, сообщает корреспондент Sputnik.

Квоты приема в высшее учебное заведение были утверждены на прошлой неделе правительством страны.

Все бакалавры и магистры будут приниматься на платно-контрактной основе. Что касается конкретных направлений, то по специальности "Технология машиностроения" пройдут обучение 200 человек, "Промышленно-гражданское строительство и архитектура" — 50 человек, "Информационные технологии и АСУ в промышленности" — 100 человек и "Авиакосмический инжиниринг" — 50 человек.
В магистратуре все 25 студентов будут обучаться по специальности "Мехатроника".

Здание Юридического института в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ташкентский юридический университет примет без экзаменов учащихся колледжей

Напомним, что в прошлом году квота в вуз составляла 350 бакалавров и 50 магистров. Увеличение числа бакалавров связано с появлением в этом году нового направления "Авиакосмический инжиниринг", а сокращения в магистратуре — с отсутствием приема на "Промышленный маркетинг", куда в прошлом году отбирали 25 человек.

Университет был создан в сотрудничестве с Туринским политехническим университетом (Италия) в 2009 году и является базовым в подготовке кадров для автомобилестроения Узбекистана.

В январе этого года Туринский политех и ведущий колледж Южной Кореи Ajou motor, готовящий специалистов в сфере автомобилестроения, подписали Меморандум о сотрудничестве. Стороны в рамках развития инновационных стартапов будут сотрудничать по таким направлениям, как дизайн автомобилей, архитектура, система управления, электроника, диагностика и навигация магистральных направлений.

Кроме того, меморандум предусматривает обмен кадрами — учителями и профессорами, а также студентами. Запланирована организация служебных поездок и совместных международных конференций.

Теги:
квота, поступление в университет, студенты, Ташкент, Туринский политехнический университет, Ташкент, Инжиниринг



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Рохинджа
    Помочь рохинджа

    Гуманитарная помощь от Казахстана на полмиллиона долларов передана беженцам рохинджа, временно размещенным в Бангладеш.

  • Сотрудники ОМОНа РФ. Архивное фото
    Непримкнувшие

    В Санкт-Петербурге арестованы двое кыргызстанцев, пытавшихся уехать в Сирию, чтобы примкнуть к террористической организации "Джебхат ан-Нусра".

  • Врач за работой
    Медицинская помощь

    Узбекистан построит в Таджикистане медицинский комплекс, который после возведения на безвозмездной основе будет передан таджикской стороне.

  • Лидер оппозиционной фракции Елк Никол Пашинян на площади Республики (22 апреля 2018). Ереван
    В поисках Пашиняна

    Задержанный лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян может находиться в полицейском отделении города Севан.

  • Социальная сеть Facebook на экране планешета
    Причина ареста

    Правозащитника Александра Гапоненко в Латвии могли арестовать за пост, в Facebook о готовящейся провокации против русскоязычных жителей страны.

  • Ситуация на линии разграничения в Луганской области
    Литовский снайпер

    Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила о прибытии к линии соприкосновения снайперов из Литвы и Грузии.

  • Рохинджа
    Помочь рохинджа

    Гуманитарная помощь от Казахстана на полмиллиона долларов передана беженцам рохинджа, временно размещенным в Бангладеш.

  • Сотрудники ОМОНа РФ. Архивное фото
    Непримкнувшие

    В Санкт-Петербурге арестованы двое кыргызстанцев, пытавшихся уехать в Сирию, чтобы примкнуть к террористической организации "Джебхат ан-Нусра".

  • Врач за работой
    Медицинская помощь

    Узбекистан построит в Таджикистане медицинский комплекс, который после возведения на безвозмездной основе будет передан таджикской стороне.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

ВАЗ-2101
"Копейка" мade in Russia, или Как выглядела автомобильная мечта мужчин в СССР
Фестиваль воздушных змеев в Китае
Лети, лети за облака: 10 тысяч змеев запустили в небо в китайском Вэйфане
Топ-10, страны СНГ и Балтии в рейтинге ФИФА (апрель-2018)
Рейтинг ФИФА в апреле-2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054