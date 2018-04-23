В Ташкенте водителя авто оштрафовали за выброшенный из окна мусор

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Ташкенте сотрудники Главного управления внутренних дел провели проверку и оштрафовали водителя автомобиля Matiz за выброшенный из окна машины мусор, сообщается на сайте местного ГУВД.

"После наших публикаций о применении административных взысканий к водителям специального автотранспорта в связи с грязью с немытых колес и падающего с грузовой платформы кузова строительного мусора, гравия, песка и т.п., загрязняющих улицы нашего города, а также к руководству строительно-подрядных организаций и заказчикам возведения объектов, в ГУВД города Ташкента стали обращения с просьбой принять меры и к тем лицам, кто выбрасывает мусор из окон легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта", — отмечают в пресс-службе ведомства.

Ранее очевидцы произошедшего прислали сообщение с фотографией с дороги.

Согласно статье 123 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, выбрасывание мусора из вагонов поездов, автомобилей и общественного транспорта наказывают штрафом от одной десятой до одной второй минимальной заработной платы.