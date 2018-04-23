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Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard

Узбекские банки облегчили клиентам оплату пластиковыми картами

© Sputnik / Владимир Трефилов
В Узбекистане
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На XI национальной выставке банковских услуг BankExpo 2018 посетителям представили сразу три электронные новинки.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В ходе XI национальной выставки банковских услуг BankExpo 2018, которая прошла с 19 по 21 апреля в Ташкенте, посетителям представили сразу три новшества в сфере оплаты пластиковыми картами. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Речь идет, во-первых, о едином терминале для приема оплаты от владельцев MasterCard, Visa и узбекских GlobUz. Он позволит оплачивать покупки любой из вышеперечисленных карт.

Кроме того, скоро клиенты узбекских банков смогут оплачивать товары и услуги при помощи системы бесконтактной оплаты NFС, используя мобильный телефон и специальные электронные устройства — часы или кольца. Оплата будет производиться при помощи встроенного NFC-чипа.

В качестве третьего нововведения гостям выставки представили систему интеграции терминала GlobUz с кассовыми решениями Фронтол и Артикс. Она позволяет клиентам производить покупки без помощи кассиров — самостоятельно набирать пин-код и сумму.

На прошлой неделе Узпромстройбанк разрешил расплачиваться сумовыми Visa в любой стране мира без конвертации национальной валюты в местную.

Теги:
банки, Банковские карты, Ташкент, Узбекистан, Финансовые и бизнес-услуги



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