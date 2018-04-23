Гостей Самарканда поднимут в небо на воздушном шаре

Аттракцион будет работать постоянно, высота полета — около 100 метров, он длится 30 минут.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Самарканде в понедельник запустили новый аттракцион для туристов — полет на воздушном шаре, сообщает пресс-служба Государственного комитета по развитию туризма.

Гости старинного города смогут подняться примерно на 100 метров, посмотреть его с высоты и сделать красивые фотографии. Полет продлится полчаса, и в дальнейшем аттракцион будет работать на постоянной основе, уточняется в сообщении ведомства.

В разработке нововведения также приняли участие специалисты Федерации аэронавтики Узбекистана.

Осенью 2017 года подобное развлечение предложили туристам в Бухаре, первый полет осуществили в окрестностях Чарвакского водохранилища.

Воздухоплавание в Узбекистане появилось в момент создания в январе 2017 года Федерации аэронавтики. Аппараты для подъема в воздух производят на российском научно-производственном предприятии "РУСБАЛ".