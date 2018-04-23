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Пески пустыни Кызылкум

Международную трассу длиной в 85 километров восстановили в пустыне Кызылкум

© Sputnik / Алексей Варфоломеев
В Узбекистане
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Она сократит время в пути почти в три раза, реконструируемый участок относится к трансконтинентальной магистрали.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В пустыне Кызылкум в Бухарской области завершили реконструкцию 85 километров автодороги, сообщает пресс-служба Государственного комитета Республики Узбекистан по автомобильным дорогам.

Часть международной трассы А-380 "Гузар — Бухара — Нукус — Бейнеу" на участке с 335-го по 440-й километр относится к трансконтинентальной магистрали "Европа — Азия" и входит в состав узбекской национальной автомагистрали. Она связывает Центральную Азию с Кавказом, странами Восточной и Центральной Европы и Россией.

В реконструкции дорожного полотна приняли участие более 600 человек, в основном местные жители, были задействованы свыше 400 единиц дорожно-строительной техники.

Восстановленную дорогу покрыли смесью цемента с бетоном, она рассчитана на скорость движения до 120 км/ч. У дороги по две полосы в каждом направлении, ширина проезжей части составляет 2×7,5 м. Она сможет сократить водителям время в пути почти в три раза.

Теги:
реконструкция, дорога, Узбекистан, Бухарская область, Дорожное движение



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