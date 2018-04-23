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Торжественное мероприятие, посвященное возвращению домой. Ташкентский военный округ, город Чирчик

В Узбекистане военным увеличили пенсионный возраст

ГУВД Ташкента
В Узбекистане
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Соответствующие поправки внесены в законы "О всеобщей воинской обязанности и военной службе" и "О службе в резерве Вооруженных сил Республики Узбекистан".

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Узбекским военным увеличили максимальные сроки пребывания на службе. Об этом говорится в поправках к двум законам "О всеобщей воинской обязанности и военной службе" и "О службе в резерве Вооруженных сил Республики Узбекистан".

Теперь младшие офицеры, то есть лейтенанты и старшие лейтенанты, капитаны и капитан-лейтенанты будут выполнять воинскую обязанность максимум до 45 лет, а старшие офицеры, то есть майоры, подполковники, капитаны 3-го, 2-го и 1-го рангов смогут уйти на пенсию в 50 лет. Ранее предельный возраст для первых составлял 43 года, а для вторых — 45 лет.

Комплекс С-300ПМ, развернутый на полигоне в рамках учений ПВО и ВВС
© Sputnik / Артем Житенев
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В этом году армия Узбекистана резко улучшила свои позиции в международном рейтинге военной мощи стран мира Global Firepower — поднялась на девять пунктов и заняла 39-ю строчку. Это связано со значительным улучшением техники и вооружения, а также масштабной военной реформой. За последний год в Узбекистане приняли ряд законопроектов по социальному обеспечению военнослужащих, сменили командующих военными округами и назначили нового начальника Генштаба.

Теги:
Военнослужащие, Армия, Узбекистан, Узбекистан, Воинская обязанность



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