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Патрульная машина узбекской милиции

В Ташкенте обнаружили тело пропавшего девять дней назад шестилетнего мальчика

AP Photo
В Узбекистане
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Ребенка нашли вблизи реки Каракамыш, протекающей рядом с его домом в Учтепинском районе.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Ташкенте в понедельник утром обнаружили тело шестилетнего Абдуллоха Алишерова, пропавшего 14 апреля, сообщает корреспондент Sputnik.

"Мальчика нашли на берегу реки Каракамыш, протекающей рядом с его домом в Учтепинском районе. При предварительном осмотре видимых признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Обстоятельства происшествия выясняются", — отметили в ГУВД Ташкента.

Ранее правоохранительные органы сообщали, что в последний раз мальчика видели в период с 8.30 до 9.00 часов на улице Самара Бону массива Урикзор Учтепинского района. Он был одет в синюю футболку с длинным рукавом, серое трико с рисунком "Микки Маус", на ногах у него были галоши черного цвета.

В середине апреля пресс-служба ГУВД столицы сообщала об исчезновении шестилетнего Алишерова Абдуллоха Олимхона угли.
Также сотрудники правоохранительного ведомства напоминают, что в случае исчезновения ребенка не следует ждать три дня или пытаться заняться поисками самостоятельно, а сразу обращаться в полицию.

Теги:
милиция, ребенок, поиск, Ташкент, Ташкент, Расследование преступлений



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