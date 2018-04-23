Узбекским женщинам могут разрешить проходить процедуру ЭКО

Министерство здравоохранения и Социал-демократическая партия "Адолат" разработали проект закона " О трансплантации органов, тканей и (или) клеток человека".

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Узбекистане могут разрешить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и трансплантацию органов, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Инициатива принадлежит сразу трем организациям — Министерству здравоохранения Узбекистана, Ташкентскому педиатрическому медицинскому институту и социал-демократической партии "Адолат". Они разработали проект закона "О трансплантации органов, тканей и (или) клеток человека".

Цель этой работы — регулирование отношений в области трансплантации органов, тканей и (или) клеток человека с учетом современных достижений медицины. Проект разрабатывается с учетом рекомендацией Всемирной организации здравоохранения.

ЭКО — вспомогательная репродуктивная технология, используемая в случае бесплодия. Во время данной процедуры яйцеклетку извлекают из организма женщины и оплодотворяют искусственно. Впервые эту методику применили британские врачи в 1977 году, в СССР первый ребенок "из пробирки" родился в 1986 году.

Трансплантацией в медицине называют пересадку какого-либо органа или ткани, например, почки, сердца, печени, лёгкого, костного мозга, стволовых гемопоэтических клеток, волос.