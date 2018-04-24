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Парк Ашхабад в Ташкенте

Мирзиёев и Бердымухамедов открыли парк "Ашхабад" в Ташкенте

Пресс-служба президента Узбекистана
В Узбекистане
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Тема:
Визит Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан (12)
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В открытии площадки в 10 гектаров участвовали президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В понедельник в Ташкенте на улице Махтумкули открылся парк "Ашхабад", сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Парк занимает свыше 10 гектаров площади. На территории и у входа возведены фонтаны и оригинальные скульптуры, изображающие лошадей ахалтекинской породы, они считаются символом Туркменистана.

Кроме того, в парке установлены современные аттракционы и скамьи, высажены декоративные деревья. Гости смогут посетить кафе и пункты оказания услуг.

"Главы государств осмотрели парк. Президент Туркменистана отметил, что почувствовал себя так, будто оказался в Ашхабаде", — отмечается на сайте.

Также Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов высадили в парке деревья.

Прибытие главы Туркменистана в Ташкент
© Фото пресс-службы президента Узбекистана
Президент Туркменистана Бердымухамедов прибыл в Ташкент с визитом

Ранее сообщалось о визите Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан. Стороны договорились об открытии торговых домов и сотрудничестве в сфере карантина растений. На официальной церемонии в резиденции Куксарой они обменялись представляющими взаимный интерес мнениями по региональным и международным вопросам.

Тема:
Визит Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан (12)
Теги:
парк, президент, Туркмения, Ташкент, Ташкент, Парки и заповедники



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