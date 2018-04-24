Мирзиёев и Бердымухамедов открыли Дом узбекско-туркменской дружбы

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В селе Гойбу Ургенчского района Узбекистана открылся Дом узбекско-туркменской дружбы, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В церемонии приняли участие Шавкат Мирзиёев и глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Они открыли бюст туркменского поэта и философа Махтумкули Фираги, возложили к нему цветы, а также осмотрели новый культурный комплекс.

Дом возведен на основе традиционных решений и современных требований архитектуры. На его территории организовали музей, посвященный связям туркменского и узбекского народов, библиотеку с книжным фондом больше чем на 2 тысячи экземпляров книг. Кроме того, гости посетили большой зал для мероприятий и помещения для различных кружков.

© RIA Novosti . Рамиз Бахтияров Бердымухамедов рассказал о взаимных интересах Ташкента и Ашхабада

Село Гойбу — место проживания большого количества туркменов. Представители национального сообщества развивают свои обычаи и традиции, дети имеют возможность обучаться на родном языке.

Президент Туркменистана прибыл в понедельник в Узбекистан с официальным визитом. Лидеры двух стран провели встречу тет-а-тет и подписали 15 соглашений о сотрудничестве в разных сферах. Утром во вторник они открыли новый парк "Ашхабад" в Ташкенте.