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Памятник семье Шоахмеда и Бахри Шомахмудовых

Монумент Дружбы народов вернется на площадь перед дворцом "Истиклол"

© Nuz.uz
В Узбекистане
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Монумент, называемый в народе памятником семье Шомахмудовых, был перенесен на окраину города в 2008 году, теперь он снова вернется на площадь перед дворцом "Истиклол".

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Монумент Дружбы народов вернется на площадь перед дворцом "Истиклол", сообщает пресс-служба ҳокимията города Ташкента.

"Двадцать третьего апреля 2018 года на площади перед дворцом "Истиклол" началась реконструкция. В скором времени памятник семье Шомахмудовых будет установлен на этой площади", — сказано в сообщении.

Про семью Шоахмада и Бахри Шомахмудовых, которая усыновила и воспитала 15 детей разных национальностей — русских, белорусов, молдаван, евреев, латышей, татар и казахов, — написано много книг и снят фильм "Ты не сирота".

Памятник семье Шоахмеда и Бахри Шомахмудовых
© Nuz.uz
Памятник кузнецу Шамахмудову вернется в центр столицы
"Этот памятник, считающийся символом дружбы народов, сделает Ташкент еще красивее и сплотит представителей разных национальностей, которые живут в столице", — сказано в сообщении.

Напомним, что монумент Дружбы народов был открыт 26 мая 1982 года на площади перед дворцом Дружбы народов. В 2008 году его перенесли на окраину города, это решение властей было связано с переименованием площади, где он стоял, в Бунёдкор (Созидатель). Однако через 9 лет, в 2017 году, его вернули в центр города. Теперь он снова окажется на историческом месте.

Теги:
Великая Отечественная война, Ташкент, памятник, Ташкент, Архитектура



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