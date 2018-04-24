Мирзиёев и Бердымухамедов посетили исторический комплекс “Ичан-кала”

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Гурбангулы Бердымухамедов в ходе визита в Республику Узбекистан посетил исторический комплекс "Ичан-кала" и осмотрел исторические памятники Хивы. Его сопровождает президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает информационное агентство "Uz-report".

Высокий гость выразил восхищение древним искусством узбекистанцев, для него провели экскурсию и рассказали о работе по развитию комплекса для туристов.

Главы двух государств посетили мавзолей Пахлавана Махмуда, медресе Шергазихана в Хиве и ознакомились с комплексом рядом с Ичан-калой.

Пресс-служба президента Узбекистана Мирзиёев и Бердымухамедов открыли парк "Ашхабад" в Ташкенте

Ичан-Кала считается первым памятником Всемирного наследия в Средней Азии. Он представляет собой окруженный мощными стенами исторический внутренний город. Официально статус города-заповедника Старая Хива получила в 1968 году.

Официальный визит президента Туркменистана проходит в Узбекистане в эти дни. Лидеры двух стран успели подписать 15 соглашений, обсудить перспективы сотрудничества в разных сферах, а также открыть два культурных объекта — парк "Ашхабад" в Ташкенте и Дом узбекско-туркменской дружбы.