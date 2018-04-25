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Узбекские сумы

Узбекская милиция взяла с поличным группу валютчиков

CC BY 2.0 / Peretz Partensky / Inflation
В Узбекистане
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В момент задержания четверо преступников пытались продать гражданке Узбекистана 20 тысяч долларов по неправильному курсу.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями в Ташкенте взяли с поличным банду валютных преступников, сообщает в среду пресс-служба ГУВД столицы.

"Все четверо были задержаны с поличным в момент продажи 20 тысяч долларов за 162 млн 400 тысяч сумов Ироде А., которая и обратилась с заявлением в ГУВД города Ташкента с заявлением с просьбой принять меры к Пулату Т. и Жамшеду Р., предложившим ей поменять сумы на доллары США по курсу 8120 сумов за 1 доллар. В ходе мероприятий указанные лица, а также двое других участников преступной группы были задержаны", — уточняется на сайте.

Согласно статье 168 Уголовного кодекса Узбекистана, мошенничество, то есть завладение чужим имуществом обманным путем, наказывается штрафом до ста минимальных размеров зарплаты, арестом до шести месяцев или исправительными работами до одного года.

Юристы выделяют четыре вида таких преступлений — мошенничество в крупном размере, повторное, совершенное по предварительному сговору или с использованием компьютерной техники.

На сегодня один доллар стоит 8067,77 сума. Курс рубля — 130,71 сума.

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