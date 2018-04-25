Сотрудники ФБР научили прокуроров в Узбекистане расследовать взрывы

Для специалистов из Центра подготовки кадров при Генеральной прокуратуре в Ташкенте провели недельный курс обучения.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Специальные агенты и эксперты по взрывчатым веществам из Федерального бюро расследований США провели недельный курс обучения по расследованиям взрывов для сотрудников Центра подготовки кадров при Генпрокуратуре в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба Посольства США в Узбекистане.

В курс вошли два блока — практический и теоретический. Первый включал расследование с полезными упражнениями на территории Министерства иностранных дел. Цель обучения — развитие конкретных знаний и навыков, которые могут понадобиться для обнаружения и сбора доказательств, международного сотрудничества, реконструкции устройства и ситуации взрыва.

© AFP 2018 / MANDEL NGAN / FILES Генпрокуратура Узбекистана договорились о сотрудничестве с ФБР

Проект поддержали в Бюро региональной дипломатической безопасности при Посольстве США в Ташкенте. По словам представителя управления, международная подготовка сотрудников позволяет объединять узбекские и американские методы расследования. Таким образом эксперты ФБР способствуют укреплению отношений двух стран.

Генеральная прокуратура Узбекистана часто и во многом ориентируется на международной опыт. С 2016 года, когда президент Шавкат Мирзиёев вступил в должность, в ведомстве начались крупные кадровые перестановки с ориентацией на мировые стандарты. Новый генпрокурор Ихтиёр Абдуллаев заключил ряд договоров о сотрудничестве с иностранными коллегами, среди которых не только ФБР, но и прокуратура Китая, а также Следственный комитет Беларуси.