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В Ташкентском метро выступят военные музыканты

Музыканты сыграют военные песни для пассажиров ташкентского метро

МО Узбекистана
В Узбекистане
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Акция приурочена ко Дню памяти и почестей, она стартует 25 апреля на станции "Дустлик" в 16:30.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В метро Ташкента в среду стартует акция ко Дню памяти и почестей 9 Мая, военные музыканты Министерства обороны Узбекистана исполнят песни военных лет, сообщает портал "Народное слово".

Выступление пройдет по всем линиям метрополитена и начнется в 16:30 на станции метро "Дустлик" (бывшая "Чкалов"). Одетые в военную форму исполнители из Центрального ансамбля песни и танца вооруженных сил, как и обычные пассажиры, поедут на поездах.

На прошлой неделе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о программе мероприятия на 9 Мая. В Ташкенте покажут красочные тематические инсталляции и салют, для ветеранов накроют столы.

Георгиевская ленточка в руках волонтера
© Sputnik / Александр Кряжев
В Ташкенте стартует акция "Георгиевская ленточка"
В день праздника впервые за много лет в столице пройдет военный парад. Улицы и площади города в начале мая украсят плакатами и стендами ко Дню памяти и почестей. По всей республике организуют показы военной техники времен Второй мировой войны.

Девизы праздничных мероприятий в этом году звучат как "Мардлик, бурч ва садоқат" ("Мужество, долг и преданность") и "Инсон қадри улуғ, хотира муқаддас" ("Достоинство человека велико, память священна").

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Теги:
Ташкентский метрополитен, Ташкент, Государственные праздники



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