Стали известны сроки визита президента Турции Эрдогана в Узбекистан

Лидеры двух стран намерены обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества, инвестиции и другие сферы.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится с 29 апреля по 1 мая. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал пресс-секретарь главы республики Комил Алламжонов.

"30 апреля в резиденции Куксарой будут обсуждены вопросы сотрудничества в торгово-экономических, инвестиционных и других сферах. На 1 мая запланировано посещение президентом Турции Бухары", — уточняется в сообщении.

Пресс-служба президента Украины Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Узбекистан в мае

По словам Алламжонова, главы государства постоянно находятся в диалоге, несколько раз проводили телефонные переговоры.

Последний раз Эрдоган посещал Узбекистан в ноябре 2016 года. Тогда он обсудил с исполняющим обязанности президента республики Шавкатом Мирзиёевым перспективы сотрудничества двух стран, а также посетил могилу первого главы Узбекистана Ислама Каримова.

Мирзиёев, в свою очередь, нанес первый за многие годы визит в Турцию 25-26 октября 2017 года. Эксперты назвали поездку узбекского лидера исторической.

Ранее сообщалось, что Эрдоган посетит Узбекистан в мае.